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Haberler Spor Ali Say tamam

Ali Say tamam

Karşıyaka, 68 Aksaray Bld’den 29 yaşındaki eski kanat oyuncusunu yuvaya döndürüp, 1.5 yıllık sözleşme yaptı

28.12.2022

Ali Say tamam

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk yarıyı zirvenin uzağında tamamlayınca devre arasında transfere yönelen Karşıyaka, ilk takviyesini gerçekleştirdi. Yeşil-kırmızılılar, 68 Aksaray Belediyespor'dan 29 yaşındaki kanat oyuncusu Ali Say'ı resmen yuvaya döndürdü. Altyapısında yetiştikten sonra 2013 yılında profesyonel olup, 2018'de ayrıldığı Kaf-Kaf'a 4 yıl sonra dönen Ali Say, 1.5 sezonluk sözleşme imzaladı. Ali imza töreninde, "Profesyonelliğe adım attığım kulübüme dönmekten ve bu formayı giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. İnşallah sezon boyu performansımı üst düzeyde tutarak taraftarın beklentilerini karşılayacağım" dedi.

SIRADA BATUHAN AKYÜZ VAR
Yeşil-kırmızılı İzmir temsilcisi yine altyapısından çıkan genç stoper Ahmet Batuhan Akyüz'e de kanca attı. Transferde ligdeki yaş kontenjanına takılmayan oyuncu arayışında olan Kaf-Kaf, altyapısından çıktıktan sonra Muğlaspor'da profesyonelliğe geçen 23 yaşındaki genç stoper Ahmet Batuhan Akyüz'le de görüşmelere başladı.

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