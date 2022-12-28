Buldozer Pınar KSK

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6. hafta erteleme maçında Pınar Karşıyaka, Gaziantep Basketbol'u 96-91 mağlup etti. Son 5 maçını kazanan İzmir ekibi 6'da 6 yaparak zirveye damga vurdu. Karşılaşmaya Dotson, Frankamp ve Muhsin'in basketleriyle etkili başlayan konuk ekip, periyodu 32-26 önde tamamladı. İkinci periyotta toparlanan Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 53-48 üstün gitti.

RAKİBİNE İZİN VERMEDİ

Üçüncü periyotta konuk ekip, son 2 dakikaya da 69-66 üstün girmesine rağmen periyot 73-73 eşitlikle tamamlandı. Her iki takımın da basketler bulduğu dördüncü periyotta son 4 dakikaya Pınar Karşıyaka 86-85 önde girdi. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka müsabakadan 96-91 galip ayrıldı.