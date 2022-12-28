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Buldozer Pınar KSK

Pınar Karşıyaka, erteleme maçında sahasında Gaziantep Basketbol’u mağlup etti. İzmir temsilcisi, altıda altı yaparak zirveye damga vurdu

28.12.2022

Buldozer Pınar KSK

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6. hafta erteleme maçında Pınar Karşıyaka, Gaziantep Basketbol'u 96-91 mağlup etti. Son 5 maçını kazanan İzmir ekibi 6'da 6 yaparak zirveye damga vurdu. Karşılaşmaya Dotson, Frankamp ve Muhsin'in basketleriyle etkili başlayan konuk ekip, periyodu 32-26 önde tamamladı. İkinci periyotta toparlanan Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 53-48 üstün gitti.

RAKİBİNE İZİN VERMEDİ
Üçüncü periyotta konuk ekip, son 2 dakikaya da 69-66 üstün girmesine rağmen periyot 73-73 eşitlikle tamamlandı. Her iki takımın da basketler bulduğu dördüncü periyotta son 4 dakikaya Pınar Karşıyaka 86-85 önde girdi. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka müsabakadan 96-91 galip ayrıldı.

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