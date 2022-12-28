Ligin üstü de altı da karışık

Spor Toto Birinci Lig'de ilk yarı maratonu geçtiğimiz gün oynanan karşılaşmalarla sona ererken ligin üstü de, altı da fena karıştı. Birinci Lig'de Ege'yi temsil eden 6 takım da farklı konumlarda ilk yarıyı noktalarken, ilk iki, Play-Off ve düşme hattında yer aldılar. Ege'nin gurur kaynağı olan Bodrumspor tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1. Lig'de son Göztepe galibiyetiyle puanını 32'ye yükseltti. İkinci sıradaki Samsun'un ardından averajla 3. sırada yer alan yeşil-beyazlılar, ligin ikinci yarısındaki maratonda Süper Lig'in ciddi adaylarından biri oldu.

GÖZ-GÖZ'ÜN UMUDU VAR

Spor Toto Birinci Lig'de Play-Off mücadelesi veren Manisa FK ise ilk yarıyı 28 puanla bitirdi. 9. sırada konumlanan siyah-beyazlılar hattın dışında yer almasına rağmen 7. sıradaki Rize'nin 2 puan gerisinde yer aldı. İzmir ekibi Göztepe ise son Bodrum yenilgisiyle Play-Off hattına yaklaşma şansını kaçırdı. Devreyi 24 puanla noktalayan Göz- Göz, ikinci yarı öncesinde yapacağı takviyelerle ilk 7 ile arasındaki 6 puanlık farkı eritip şampiyonluk yarışına dahil olmayı hedefliyor.

ALT SIRALAR YANGIN YERİ

Alt sıraları da iyice karıştı. 21 puanla ilk yarıyı bitiren Altay, TFF'den gelen 3 puan silme cezasının uygulanmasıyla 18 puana gerileyip 15 puanlık düşme hattının hemen üzerinde yer alacak. Altay gibi 3 puan silme cezası alıp, transfer yasağına maruz kalan Denizlispor da 15 puandan 12 puana inecek. Son üç maçta aldığı galibiyetlere rağmen düşme hattına demir atan Horoz'un yanı sıra Altınordu ateş hattınd kaldı. Rize beraberliği ile 8 hafta sonra puanla tanışan Altınordu da 13 puanla tehlike bölgesinden kurtulmadı.

BURAK HAKERLER