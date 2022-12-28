  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Ligin üstü de altı da karışık

Ligin üstü de altı da karışık

Spor Toto 1. Lig’in zirvesinde ve dibinde büyük bir çekişme yaşanıyor. Bodrumspor, 32 puanla kapattığı ilk bölümü 3. sırada tamamlarken yapacağı takviyelerle şampiyonluk mücadelesinin içinde yer alacak. Manisa FK, 28 puanla kapattığı devrede ilk yedi için umutlarını hala korurken Göztepe 24 puanla Play-Off'un 6 puan gerisine düştü. 3 puan silme cezası alan Altay, 18 puana gerileyip ateş hattının üzerinde yer alırken Denizlispor ve Altınordu dibe demir attılar

28.12.2022

Ligin üstü de altı da karışık

Spor Toto Birinci Lig'de ilk yarı maratonu geçtiğimiz gün oynanan karşılaşmalarla sona ererken ligin üstü de, altı da fena karıştı. Birinci Lig'de Ege'yi temsil eden 6 takım da farklı konumlarda ilk yarıyı noktalarken, ilk iki, Play-Off ve düşme hattında yer aldılar. Ege'nin gurur kaynağı olan Bodrumspor tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1. Lig'de son Göztepe galibiyetiyle puanını 32'ye yükseltti. İkinci sıradaki Samsun'un ardından averajla 3. sırada yer alan yeşil-beyazlılar, ligin ikinci yarısındaki maratonda Süper Lig'in ciddi adaylarından biri oldu.

GÖZ-GÖZ'ÜN UMUDU VAR
Spor Toto Birinci Lig'de Play-Off mücadelesi veren Manisa FK ise ilk yarıyı 28 puanla bitirdi. 9. sırada konumlanan siyah-beyazlılar hattın dışında yer almasına rağmen 7. sıradaki Rize'nin 2 puan gerisinde yer aldı. İzmir ekibi Göztepe ise son Bodrum yenilgisiyle Play-Off hattına yaklaşma şansını kaçırdı. Devreyi 24 puanla noktalayan Göz- Göz, ikinci yarı öncesinde yapacağı takviyelerle ilk 7 ile arasındaki 6 puanlık farkı eritip şampiyonluk yarışına dahil olmayı hedefliyor.

ALT SIRALAR YANGIN YERİ
Alt sıraları da iyice karıştı. 21 puanla ilk yarıyı bitiren Altay, TFF'den gelen 3 puan silme cezasının uygulanmasıyla 18 puana gerileyip 15 puanlık düşme hattının hemen üzerinde yer alacak. Altay gibi 3 puan silme cezası alıp, transfer yasağına maruz kalan Denizlispor da 15 puandan 12 puana inecek. Son üç maçta aldığı galibiyetlere rağmen düşme hattına demir atan Horoz'un yanı sıra Altınordu ateş hattınd kaldı. Rize beraberliği ile 8 hafta sonra puanla tanışan Altınordu da 13 puanla tehlike bölgesinden kurtulmadı.

BURAK HAKERLER

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA