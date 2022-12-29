Fener’e genç yıldız

F.BAHÇE'NİN geleceğe yönelik yatırımları tam gaz sürüyor. Sarı-lacivertlilerin ABD'de, Chicago forması giyen 19 yaşındaki Kolombiyalı yıldız Jhon Duran ile ilgilendiği iddia edildi. Kolombiyalı santrfor Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı. Duran'ın adının anıldığı kulüpler arasında Barcelona, Manchester United, E. Frankfurt ve Chelsea de yer alıyor. Bu sezon 30 karşılaşmada görev alan Jhon Duran, 8 kez rakip fileleri havalandır 6 da asisit yaptı. Bu arada Kanarya son Hatayspor galibiyetiyle taraftarını mutlu etti. Üst üste gelen mağlubiyetlerle 6 puan kaçıran Fenerbahçe, Hatay'ı 4-0 yenerek kötü gidişata son verdi.

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