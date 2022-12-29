  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Fener’e genç yıldız

Fener’e genç yıldız

Sarı-lacivertliler, Chicago’dan 19 yaşındaki Jhon Duran’ı takipte

29.12.2022

Fener’e genç yıldız
F.BAHÇE'NİN geleceğe yönelik yatırımları tam gaz sürüyor. Sarı-lacivertlilerin ABD'de, Chicago forması giyen 19 yaşındaki Kolombiyalı yıldız Jhon Duran ile ilgilendiği iddia edildi. Kolombiyalı santrfor Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı. Duran'ın adının anıldığı kulüpler arasında Barcelona, Manchester United, E. Frankfurt ve Chelsea de yer alıyor. Bu sezon 30 karşılaşmada görev alan Jhon Duran, 8 kez rakip fileleri havalandır 6 da asisit yaptı. Bu arada Kanarya son Hatayspor galibiyetiyle taraftarını mutlu etti. Üst üste gelen mağlubiyetlerle 6 puan kaçıran Fenerbahçe, Hatay'ı 4-0 yenerek kötü gidişata son verdi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA