Fırtına Gümrük’e çarpıldı

Geçen hafta derbide Fenerbahçe'yi yenerek zirve yarışına yeniden tutunan, son 8 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e çarpıldı: 4-1. 6. Vitor Hugo'nun hatalı pasında topla buluşan Borini, meşin yuvarlağı Ozdoev'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. 20'de Gomez'in kafa ile indirdiği topla buluşan Bartra, meşin yuvarlağı göğsüyle ağlara gönderdi: 1-1. 34'te Colley'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Borini'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1. 45+3'te Borini, ceza sahasının hemen dışında Bartra'nın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk, Bartra'yı kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. 56'da Gomez'e müdahalede bulunan Colley, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 67'de Diagne'nin pasında Ricci'nin gelişine vuruşu ağlarla buluştu: 3-1. 87'de Ricci'nin ara pasında topla buluşan Kouassi skoru belirledi: 4-1.

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