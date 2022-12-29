İNGİLTERE'NİN Liverpool kentinde düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanan milli sporcu Adem Asil, "eğlenmek" için başladığı ama daha sonra tutkuya dönüşen cimnastikte birçok fedakarlık yaparak zirveye ulaştı. Mısır'ın İskenderiye kentinde dünyaya gelen, cimnastikle 4 yaşında ağabeyi sayesinde tanıştığını söyleyen ve 2017'de 18 yaşındayken İzmir'e yerleşen Adem "Sırada olimpiyat madalyası var" dedi. Adem, "Tokyo'da olimpiyat madalyasını kaçırdım ama Liverpool'da dünya şampiyonu oldum. İlk olarak, 2023 yılında Antalya'da gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası'nda koleksiyonuma Avrupa şampiyonluğu eklemek ve dünya şampiyonu unvanımı korumak istiyorum." açıklamasını yaptı. Mısır'da yaşarken isminin "Abdelrahman Elgamal" olduğunu anımsatan Adem Asil, Türkiye'ye geldikten sonra ismini değiştirmek istediğini vurgulayarak, "İsmimin 'Adem Asil' olmasını istedim. Bu konuda da mutluyum. Şu an bu ismi herkes tanıyor." diye konuştu.

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