‘Süper’ Bodrumspor

SPOR Toto 1. Lig'de ilk kez mücadele eden ve ilk devreyi Süper Lig umutlarıyla kapatan Bodrumspor, transferde çifte imza hazırlığında. 91 yıllık kulüp tarihinde geçen sezon 2. Lig'de şampiyon olarak 1. Lig'e ayak basan ve ilk sezonunda fırtınalar estiren yeşil-beyazlılar, Idrissa Camara ve Jesse Sekidika transferleriyle 2023'e iddialı girdi.

Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray'da forma giyen, sezon başında Eyüpspor'un yolunu tutan Nijeryalı oyuncu Sekidika'nın 2023'ün ilk günlerinde imza atacağı öğrenildi 2018'de Sırbistan takımı Napredak'tan Eskişehirspor'a transfer olan 26 yaşındaki hücum oyuncusu, Eyüp'te 7'si ilk 11, 10 maçta görev aldı ve 2 gol attı.

'ŞAMPİYONLUK YAŞAMIŞTI'

BODRUM'UN, kadrosuna kattığı hücum oyuncusu Senegalli Idrissa Camara, geçen sezon Ümraniyespor formasıyla 1. Lig'de şampiyonluk yaşadı. Fransa 2. Lig ekibi Dijon'dan transfer edilen 24 yaşındaki oyuncu, geçen sene İstanbul ekibinde 2'si kupada, 29'u ligde 31 maçta oynadı, 7 gol kaydetti, 6 da asist yaptı. Hücum hattına yaptığı 2 takviyeyle şimdiden ses getiren Bodrumspor, Süper Lig'e çıkmakta kararlı.

ÜMİT YÖNEY