‘Efsane’yi kaybettik

DÜNYA futbolu 'Siyah İnci'sini kaybetti! Brezilyalı efsane Pele hayata gözlerini yumdu. Birçok otoriteye göre dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Pele, tam adıyla Edson Arantes de Nascimento, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bir süredir kolon kanseriyle mücadele eden, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan ve durumunun kötüye gittiği yönünde haberler çıkan 'Siyah İnci' lakaplı Pele'den acı haber geldi.

Bir yıldan uzun süredir kemoterapi gören 82 yaşındaki Pele'nin vücudundaki kanserin bu yılın başlarında akciğer, karaciğer ve bağırsaklarına yayıldığı tespit edilmişti. Futbol kariyerine 16 yaşında Brezilya Ligi ekiplerinden Santos'ta başlayan Pele, 1958'te Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası kazandı.

Bu sevinci 17 yaşında yaşayan Pele, Dünya Kupası kazanan en genç oyuncu oldu. Brezilya ile 1962 ve 1970'te de Dünya Kupası'nı kaldıran efsanevi oyuncu, 3 kez Dünya Kupası kazanan tek oyuncu oldu. Sadece Santos ve Brezilya Milli Takımı'nın değil, dünya futbol tarihinin de en golcü ismi olan Pele, 1366 maçta 1283 gol attı.