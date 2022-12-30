Göz-Göz adım adım ilerliyor

TVF Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Göztepe Voleybol, ligde üst üste alınan 9 galibiyetin ardından liderlik yürüyüşünü sürdürüyor. Kısa vadeli hedefler yaptıklarını dile getiren sarı-kırmızılıların başarılı başantrenörü İlker Alkan, "Bizim için en iyi hedef 7 Ocak'ta oynayacağımız Çiftlikköy Belediyespor maçı, arkasından da önemli ve zor bir deplasman olan Murat Paşa ile oynayacağız. Bu iki maçı şu anda hedef olarak belirledik, üçüncü maçımızı düşünmüyoruz. Biz çok fazla ligin sonunu düşünmüyoruz. Sonunu düşünen, belki de gününü kaybeder. Bizim için Play- Off ve sonrası, yarı final ve sonrası, daha sonra da final ve Sultanlar Ligi. Bize şu anda bunlar çok uzak" dedi.

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