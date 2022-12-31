Altay’ın gözü Aslan’da

Spor Toto Birinci Lig'de transfer yasağı ve ekonomik imkansızlıklarla mücadele eden Altay'da gözler Galatasaray'a çevrildi. Mevcut kadroyu korumak için futbolculara ödeme yapmak zorunda olan ve kaynak arayışlarını sürdüren siyah-beyazlı yönetim, sezon başında Galatasaray'a transfer olan Kazımcan Karataş'tan gelecek ikinci ödeme taksidini dört gözle bekliyor. Siyah-beyazlıların, 20 milyon TL bonservis ücreti karşılığında sarı-kırmızılı kulübe gönderilen Kazımcan'ın satışından ilk etapta 10 milyon TL aldığı öğrenilirken, Galatasaray'ın ikinci taksit olarak İzmir temsilcisine bugün 10 milyon TL daha ödeme yapacağı belirtildi.



TOLGA'NIN TAKSİDİ YATIRILACAK

Galatasaray'dan gelecek parayla öncelikle kulübe ihtarname gönderen Tolga'nın taksitlerini yatırmayı planlayan kurmaylar, bir miktar ödeme yapılan Björkander ve ödeme bekleyen Paixao ve Naderi'nin de alacaklarını yatırmak zorunda. Ödemelerin yapılmaması halinde bu futbolcuların serbest kalma ve 2 Ocak'ta başlayacak Antalya kampına katılmama tehlikesi bulunuyor.



İKİNCİ YARIDA ZORLU PERİYOT

Maddi ve manevi sorunlarla baş etmeye çalışan Altay'ı ikinci yarıda da zorlu bir başlangıç bekliyor. Seyircisiz oynama ve son olarak 3 puan silme cezasıyla alt sıralara yaklaşan İzmir temsilcisi, 2. yarının ilk üç maçında birbirinden zorlu ekiplerle karşılaşacak. Bu süreçte Play-Off hattındaki takımlarla oynayacak olan siyah-beyazlılar önce 2. sıradaki Samsun'a konuk olurken, ardından 6. sıradaki Pendikspor'u ağırlayacak. Altay sonraki hafta ise 4. sıradaki Keçiörengücü ile deplasmanda kapışacak.



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