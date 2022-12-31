Altınordu Metehan’ın peşinde

Spor Toto 1. Lig'de ilk yarıyı ateş hattında tamamlayan Altınordu'da takviye çalışmaları hız kazanırken, gündeme tanıdık bir isim geldi. Bertuğ ve Safa ile ilk yarı bitmeden yollarını ayıran İzmir temsilcisinin, geçen sene başında ve devre arasında da kadrosuna katmak istediği eski oyuncusu Metehan Mimaroğlu için nabız yokladığı öğrenildi. Bonservisi Eyüpspor'da bulunan ve kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli forvet, sezonun ilk yarısını Ümraniyespor'da geçirirken, geride kalan süreçte İstanbul ekibinde 11 karşılaşmada forma şansı buldu.



İZMİR'E SICAK BAKIYOR

Kırmızı-lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği 28 yaşındaki forvet oyuncusu 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında Altınordu formasını terletmişti. Bu süreçte 50 mücadelede sahaya çıkan Metehan, rakip ağlara 12 gol gönderirken, 7 golün de pasını vermişti. Altınordu'dan Adana Demirspor'a transfer olan deneyimli golcünün de eski takımına gelmeye sıcak baktığı ifade edilirken, kulüplerin anlaşması durumunda resmi imzalar atılacak.



■ BERKE ÖZBAY

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