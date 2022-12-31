Buca’da Yalçın ve Cuma şoku

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğun en büyük adaylarından Bucaspor 1928'in ikinci yarı hazırlıkları başlarken, kamp kadrosunda yer almayan iki isim dikkat çekti. İzmir ekibinin Antalya'daki kamp kadrosunda Buca'da 6. dönemini geçiren ve son haftalarda ilk 11'in değişilmez isimleri arasında yer alan Cuma Menize ile 3.5 sezondur İzmir temsilcisinin formasını giyen Yalçın Eycan Kaya yer almadı. Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada açıklanan kamp kadrosunun altına yaptıkları yorumlarla bu kararın nedenini merak ederken, iki ismin kadroya alınmama sebebi hakkında kulüpten bir açıklama yapılmadı. 22 yaşındaki orta saha Cuma 17 maçta forma giyerken, 24 yaşındaki savunmacı Yalçın ise bu sezon 5 maçta oynadı.

DİĞER