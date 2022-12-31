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Haberler Spor F.Bahçe’ye yeni stoper

F.Bahçe’ye yeni stoper

31.12.2022

F.Bahçe’ye yeni stoper
Zirve yarışında olan ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan Fenerbahçe'de devre arası için transfer operasyonu başladı. İspanyol basını, Fenerbahçe'nin ilgilendiği savunmacıyı açıkladı. Haberde, sarı-lacivertlilerin Real Valladolid forması giyen Jawad El Yamiq ile ilgilendiği belirtildi. El Yamiq'e; Sampdoria, Lokomotiv Moskova ve Fenerbahçe'nin ilgisinin olduğu belirtildi. 30 yaşındaki stoper, Dünya Kupası'nda Fas formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Deneyimli savunmacı, Fas Milli Takımı'nda stoperdeki partneri Romain Saiss ile ciddi bir uyum gösterdi. Bu arada Ekvador basını, Enner Valencia'nın 2023'te başka bir takımda futbol hayatına devam edeceğini ve 2023'te Al Sharjah'ın oyuncusu olacağını da iddia etti.
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