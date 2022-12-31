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Haberler Spor Kara Kartal’da Saiss merakı

Kara Kartal’da Saiss merakı

31.12.2022

Kara Kartal’da Saiss merakı
Beşiktaş'ta Adana Demirspor karşısında alınan üç puanın sevinci yaşanırken takımda Saiss'in durumu netlik kazanmadı. Sakatlığı ile ilgili durumun da net olmadığı ortamda yönetim oyuncu ile ilgili gelebilecek teklifleri değerlendirecek. Körfez ülkelerinden bir takımdan Fas Milli Takımı'nın kaptanı için 2.5 milyon Euro'luk teklif geldiği öne sürüldü. Faslı oyuncu takımda kalmak isterse kendisiyle devam edilecek, ayrılmak isterse Körfez takımıyla pazarlık yapması ve rakamı yükseltmesi istenecek. Sezon başında bedelsiz gelen Saiss için Beşiktaş yönetimi her türlü rakamı kar olarak kabul ediyor.
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