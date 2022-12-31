Karşıyaka’da Ertuğrul belirsiz

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ikinci yarıya hazırlanan Karşıyaka'da, Elazığspor maçında sakatlanan Ertuğrul Sancaktutan'ın sahalara dönüş tarihi netleşmedi. İlk yarının son maçında yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası diz çapraz bağlarında esneme meydana gelip tedavisine başlanan tecrübeli sağ bek, bireysel olarak egzersizlere başladı. Ertuğrul, dizinin durumuna göre düz koşulara başlayıp ardından takıma katılacak. Deneyimli savunmacının tedavisi en az birkaç hafta sürecek. Devre arası kamp dönemini kaçıracak futbolcunun ne zaman formasına kavuşacağı ise belirsizliğini koruyor. Yeşil-kırmızılı ekip, devre arasındaki hazırlık döneminin ilk özel maçını bugün saat 13.00'te Somaspor'la oynayacak.

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