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Haberler Spor Manisa BŞB nihayet

Manisa BŞB nihayet

Manisa Büyükşehir Belediye, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol’u mağlup ederek üç maç sonra kazanmayı bildi

31.12.2022

Manisa BŞB nihayet
Türkiye Sigorta Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Büyükçekmece Bastebol'u mağlup etti: 69-78. Son üç maçını kaybeden Manisa temsilcisi, bu galibiyetle kötü seriye son verdi. Maça iyi başlayan Ev sahibi ekip, ilk periyotu 15-10 önde tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan Manisa BŞB, devreye 37-30 önde girdi. Üçüncü çeyrekte iki takımda karşılıklı basketler izletirken, konuk ekip son bölüme 54-48'lik skorla girdi. Dördüncü çeyrek nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. Son anlarda hata yapmayan Manisa BŞB, parkeden 78-69 galip ayrıldı.
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