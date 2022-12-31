Manisa BŞB nihayet

Türkiye Sigorta Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Büyükçekmece Bastebol'u mağlup etti: 69-78. Son üç maçını kaybeden Manisa temsilcisi, bu galibiyetle kötü seriye son verdi. Maça iyi başlayan Ev sahibi ekip, ilk periyotu 15-10 önde tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan Manisa BŞB, devreye 37-30 önde girdi. Üçüncü çeyrekte iki takımda karşılıklı basketler izletirken, konuk ekip son bölüme 54-48'lik skorla girdi. Dördüncü çeyrek nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. Son anlarda hata yapmayan Manisa BŞB, parkeden 78-69 galip ayrıldı.

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