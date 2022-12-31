Trabzonspor sancılı

Süper Lig'de Karagümrük'e deplasmanda 4-1 yenilen Trabzonspor, geçen sezonu arıyor. Geçen sezon 15. haftada 39 puan elde eden bordo- mavililer, bu sezon aynı dönemde 13 puan daha az toplayarak 26 puanda kaldı. Abdullah Avcı'nın ekibi, 37 sezonluk şampiyonluk hasretine son verdiği geçen sezonun 15 haftalık döneminde 12 galibiyet, 3 beraberlik alarak 39 puanla puan cetvelinde 1. sırada yer alırken, bu sezon 15 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyetle 26 puanla 6. sırada kendine yer bulabildi. Bordo-mavililer, geçen sezon 31 gol atıp 11 gol yerken bu sezon 22 gol atıp 20 gole engel olamadı. Böylelikle bu sezon 9 gol az atan Karadeniz ekibi, 9 gol de fazla yedi.

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