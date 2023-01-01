Ege’de 2022 yılı işte böyle geçti

Ege takımları futbolda 2022 yılını sevinciyle ve hüznüyle geride bıraktı. Birçok başarı yaşayarak taraftarını mutlu eden takımlar, başarısızlıklarıyla da kahretti. Geride bıraktığımız 2022 yılında Ege futbolunun 7 köklü kulübü küme düşmenin acısını yaşadı. Spor Toto Süper Lig'de 18 sene sonra geçen sezon yolları kesişen İzmir temsilcileri Göztepe ve Altay, sezon sonunda el ele 1'inci Lig'e düştü.

Göz-Göz, 5 yıllık Süper Lig macerasının ardından 2022'de lige mendil sallarken, 18 yıl sonra en üst kategoriye çıkmayı başaran Altay'ın macerası da kısa sürdü. Siyah-beyazlı ekip, tek sezonluk Süper Lig heyecanından sonra 1. Lig'e döndü. Yıllardır 1. Lig'in gediklisi olan Balıkesirspor ve Menemenspor, geçen sezon 2. Lig'e düşmekten kurtulamadı.

DÖRT ŞAMPİYON ÇIKTI

Süper Lig'den başladığı düşüşü durduramayıp 3 yıl içinde 3 lig birden düşen Akhisarspor, 2022'de kendisini 3. Lig'e buldu. Turgutluspor da 3. Lig'e düşerken, Kızılcabölükspor, 9 yılık 3'üncü Lig serüveni sonrası 2022'de kendisini amatörde buldu. Futbolda 2022 yılında 7 Ege takımı küme düşerken, 4 takım ise üst lige çıkmayı başardı. En büyük başarıyı 2. Lig'de Play-Off finalinden tarihinde ilk kez 1. Lig'e çıkan Bodrumspor kazandı.

Futbolda ilk kez adından söz ettiren Muğla temsilcisi, 1. Lig'de de 2022 yılını Süper Lig yarışında tamamlayıp 2023 yılına umutlu girdi.

Fethiyespor, geçen sezon 3. Lig'de Play-Off finalini kazanıp 2. Lig'e çıkarken, Efeler 09 SFK ve Ayvalıkgücü Belediyespor, isimlerini Bölgesel Amatör Lig'den 3. Lig'e yazdırdı.

İZMİR'DE KARA GECE

2022 yılında Ege'ye damga vuran olay Göztepe-Altay derbisi oldu. Tribünden işaret fişeği atılırken, kaleci Ozan'a köşe direği ile saldırıldı, olaylar uzun süre gündemde yer aldı

2022 yılında Ege futbolunda en çok konuşulan olay, 27 Kasım'da Spor Toto 1. Lig'de oynanıp tüm Türkiye'yi dehşete düşüren Göztepe- Altay derbisi oldu. Geçen sezon Süper Lig'den birlikte küme düşen İzmir'in iki ezeli rakibini 1. Lig'de 2022- 2023 sezonunda karşı karşıya getiren ilk derbi, futbola kara bir utanç gecesi olarak geçti. Gürsel Aksel Stadı'nda 27 Kasım 2022 akşamı oynanan maçta holiganların çıkardığı tribün terörü uzun süre gündemde yer aldı.

FİŞEK ATILDI; DİREKLE SALDIRDI

MAÇIN henüz ilk 20 dakikası içinde Altay tribününden atılan bir işaret fişeği, maraton tribündeki Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ın yüzüne isabet edip ağır yaralarken, kanlar içinde yerde kalan Çakır'ın hastaneye yetiştirilmeye çalışıldığı esnada sahaya giren bir Göztepe taraftarı da söktüğü korner direğini tüm sahayı koşarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasında kırdı.

CEZA YAGDI

OLAYLAR nedeniyle tatil edilen derbi sonrası iki takım da Futbol Federasyonu tarafından hükmen mağlup ilan edildi. Holiganlar yüzünden Altay 6, Göztepe 4 maç seyircisiz oynama cezası aldı.