Ronaldo’nun maaşı dudak uçuklattı

Yılın futbolcusuna verilen ödüllerden Altın Top'u (Ballon d'Or) 5, FIFA En İyi'yi ise 2 kez kazanan Ronaldo, kariyerindeki başarılarından sonra 37 yaşında gerçekleştirdiği transferle de spor tarihine geçti. Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Nassr'dan 2,5 sezon için 500 milyon Euro alacağı öne sürülen Cristiano Ronaldo, yıllık maaşı en yüksek sporcu olacak. Reklam anlaşmalarıyla beraber yılda 214 milyon dolar alacak Ronaldo böylece 2017'nin kasım ayında Barcelona ile yaptığı sözleşmeyle sezon başına 168,5 milyon dolar kazanan Arjantinli futbolcu Lionel Messi'ye ait rekoru kırdı. En yüksek yıllık maaşa sahip sporcular listesinin ilk 10 sırasında Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynayan 6 isim bulunuyor.

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