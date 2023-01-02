Altınordu’ya teknik takviye

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Altınordu'da teknik direktör Gökhan Ünal'ın ekibine iki takviye yapıldı. Devreyi 13 puanla 18. sırada tamamlayan ve ateş hattına demir atan kırmızı-lacivertliler yaptığı takviyelerle yeniden çıkışa geçmek istiyor. İzmir ekibi, teknik kadroya son olarak 2 yıl önce Erzurumspor FK'da görev yapan Çağatay Rüştü Şalap'ı A takım 1. antrenörü olarak göreve getirdi. Altınordu, Gökhan Ünal'ın Pro Lisansının olmaması ve A Lisans sahibi olması nedeniyle sezon sonuna kadar anlaşma sağlanan 50 yaşındaki Şalap'ın UEFA-Pro lisansından da faydalanacak. Ayrıca 2 yıl önce Denizli Sarayköy'ü çalıştıran Eser Çalı ise A takım atletik performans sorumlusu olarak görevlendirdi.

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