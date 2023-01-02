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Haberler Spor Altınordu’ya teknik takviye

Altınordu’ya teknik takviye

2.1.2023

Altınordu’ya teknik takviye
Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Altınordu'da teknik direktör Gökhan Ünal'ın ekibine iki takviye yapıldı. Devreyi 13 puanla 18. sırada tamamlayan ve ateş hattına demir atan kırmızı-lacivertliler yaptığı takviyelerle yeniden çıkışa geçmek istiyor. İzmir ekibi, teknik kadroya son olarak 2 yıl önce Erzurumspor FK'da görev yapan Çağatay Rüştü Şalap'ı A takım 1. antrenörü olarak göreve getirdi. Altınordu, Gökhan Ünal'ın Pro Lisansının olmaması ve A Lisans sahibi olması nedeniyle sezon sonuna kadar anlaşma sağlanan 50 yaşındaki Şalap'ın UEFA-Pro lisansından da faydalanacak. Ayrıca 2 yıl önce Denizli Sarayköy'ü çalıştıran Eser Çalı ise A takım atletik performans sorumlusu olarak görevlendirdi.
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