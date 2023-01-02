Büyük Altay zor virajda

Spor Toto 1. Lig'de ilk yarıyı aldığı 3 puan silme cezasıyla 18 puanda bitiren Altay, ikinci yarıya da zorlu bir başlangıç yapacak. Sezona art arda aldığı üç yenilgiyle başlayan ancak ardından aldığı sonuçlarla alt sıralardan kopsa da ilk yarıyı istediği yerde bitiremeyen İzmir temsilcisi, ikinci yarının ilk 8 haftasında Play- Off hattında yer alan 6 ekiple kapışacak. Tekrar üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapan siyahbeyazlılar, Samsunspor (D), Pendikspor, Keçiörengücü (D), Adanaspor, Bodrum (D), Yeni Malatyaspor, Eyüp (D) ve Ç.Rizespor'la (D) kapışacak.



İLK 3 HAFTA KRİTİK MAÇLAR OYNUYOR

İzmir temsilcisi ikinci yarının ilk 3 maçında, sezonun ilk yarısında puan alamadığı rakiplere karşı da mücadele edecek. Bu süreçte Samsunspor, Pendikspor ve Keçiörengücü ile kozlarını paylaşacak olan siyah-beyazlılar, bu maçlardan puanlar çıkararak alt sıralardan uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor. İlk yarıda yaptığı hataları tekrarlamak istemeyen ve dersler çıkaran Altay, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde bu zorlu süreçten en az hasarla çıkmaya çalışacak.





GOLE ETKİ ETTİ

SİYAH-BEYAZLI İzmir takımı Altay'ın 21 yaşındaki forveti Eren Erdoğan, ilk yarıda gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Bu sezon ligde 13 karşılaşmanın 11'ine ilk on birde başlayan genç oyuncu, rakip ağları 1 kez sarsarken, 3 de asist yapma başarısı göstererek 4 gole direkt etki etti.



KALOĞLU'NUN GÖZÜ YÜKSEKTE

Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, yaşadıkları zorluklara rağmen pes etmeyeceklerini ifade ederken, ligin ilk devresini başarılı bir şekilde bitirdiklerini dile getirdi. Sezon başından bu yana birçok sorunla karşılaştıklarını belirten genç teknik direktör Kaloğlu, "Ama ben ve ekibim mücadelenin hep içinde olduk ve iyi işler ortaya çıkarttık. Bu sene de devreyi kimsenin beklemediği bir şekilde başarılı bitirdik. Yaşadığımız olaylar olmasa belki de Play-Off hattında olacaktık. İkinci yarıda alacağımız puanlarla alt sıralardan uzaklaşarak tekrar üst basamaklara yakınlaşacağız" ifadelerini kullandı.



■ BERKE ÖZBAY