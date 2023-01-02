Havuza Göz-Göz damgası

Göztepe'nin başarılı yüzücüleri Türkiye Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası'nda madalyalara tam anlamıyla ambargo koydu. İstanbul'da gerçekleşen şampiyonada Göz-Göz'ün yüzme takımı, 17-18 yaş Türkiye rekorunu kırmayı başarırken, Türkiye dördüncülüğünü elde etti, 1 altın ve 12 bronz toplam 13 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Derin Su Varol, Nazlı Hilal Bozdağ, Ali Uslu ve Egemen Atuğ Avcı'dan oluşan karma karışık bayrak takımı 4x50 metrede Türkiye rekorunu kırdı. Egemen Atuğ Avcı, 50 metre serbestte birinci, 100 metre karışık, 50 metre kelebek, 100 metre serbestte üçüncü, Arda Kaan Mutlu, 100 metre serbestte 3., Egemen Atuğ Avcı, Arda Kaan Mutlu, Ekin Karakuş, Ali Uslu'dan oluşan bayrak takımı 4x100 metre serbestte ve 4x50 metre serbestte üçüncü olmayı başardı.

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