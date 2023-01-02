Kaf-Kaf’ta Emre’ye kanca

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da bekleneni bir türlü veremeyen 28 yaşındaki santrfor Emre Gemici'ye eski takımı İskenderunspor'un kancayı taktığı iddia edildi. İlk yarıda hücum hattında sorun yaşayan İskenderun ekibi, bu problemi çözmek için gözünü takımda gol krallığı yaşamış eski oyuncusuna çevirdi. Bu doğrultuda öncelikle takımı tanıyan bir ismi transfer etmek isteyen Akdeniz temsilcisi, aradığı ismi KSK'de buldu.



TAKIMDA ÇOK MUTSUZ

Devre arasında yapacağı takviyelerle ikinci yarıda zirve yarışından kopmak istemeyen turuncu-mavililerin 2021-2022 sezonunda gol krallığı yaşayarak yıldızlaşan Gemici ile anlaşmaya yakın olduğu bildirildi. Sezon başından bu yana Kaf-Kaf forması ile çıktığı 17 maçta 3 gol kaydederek beklentilerin altında kalan ve bir süredir takımda mutsuz olduğu göze çarpan deneyimli hücum oyuncusunun eski takımına geri dönmeye de sıcak baktığı öğrenildi.



DOĞANCAN BİNGÖL

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