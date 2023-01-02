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Haberler Spor Kariyerinin ilk takımına geri döndü

Kariyerinin ilk takımına geri döndü

30 farklı takımı çalıştıran Yılmaz Vural yeniden ilk antrenörlük deneyimi yaşadığı Malatya’da.

2.1.2023

Kariyerinin ilk takımına geri döndü
Türk futbol tarihinde kırılması güç bir rekora imza atarak 30 farklı takım çalıştıran tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oldu. 69 yaşındaki teknik adam Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor'un başına geçti. Bu imza tecrübeli çalıştırıcı için de ayrı bir öneme sahip oldu. Vural Malatyaspor'da dümene geçerek teknik adamlığa başladığı ekibe geri dönmüş oldu. 1986 yılında yardımcı antrenör olarak Malatyaspor'da görev alan Yılmaz Vural, 1986-87 sezonunun son bölümünde sarı-kırmızılı ekipte teknik direktörlük koltuğuna oturdu. Yılmaz Vural böylece Türkiye'deki ilk teknik direktörlük deneyimini 1987-88'de Malatyaspor ile yaşadı.

ANLAŞMA SEZON SONUNA KADAR
Kümede kalma mücadelesi veren sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Yılmaz Vural ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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