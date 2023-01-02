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Haberler Spor Kuşadasıspor’da iki futbolcu gitti

Kuşadasıspor’da iki futbolcu gitti

2.1.2023

Kuşadasıspor’da iki futbolcu gitti
3. Lig 2. Grup'ta ilk devrede 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet alan ve 29 puanla Play-Off hattında bulunan Kuşadasıspor'da yaprak dökümü sürüyor. Siyahbeyazlılar, ara transferde 4 oyuncuyla kadrosunu güçlendirirken, 2 yıldız isimle yollarını ayırdı. Ada'da, 34 yaşındaki hücum oyuncusu Murat Gürbüzerol ve 33 yaşındaki golcü Fatih Şerifoğlu ile yollar ayrıldı. Fatih, ilk devrede kupada 1, ligde 11 toplam 12 maçta 513 dakika şans buldu, gol atamadı. Murat ise, 9 lig maçında 399 dakika sahada kalıp 2 gol kaydetti. Fatih Şerifoğlu, 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'ne, Murat 3. Lig temsilcisi Kestelspor'a transfer oldu.

■ İHSAN KARATAŞ
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