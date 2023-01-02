Trabzonspor dört koldan

ZİRVE takibini sürdüren Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Edin Visca'nın aylar sonra sahalara döndükten sonra tekrar sakatlanması üzerine harekete geçen yönetim, kadroda değişim yaşayacak. Djaniny, Denswill, Yusuf Yazıcı, Yusuf Erdoğan ve Larsen ile yollarını ayırmak isteyen yönetim, 4 yeni isimle masaya oturacak. Öncelikli hedef; daha önce de gündeme gelen Olympiakos'un Yunan yıldızı Masouras. Kulübüyle 2024'e kadar kontratı olan 28 yaşındaki yıldız için nabız yoklanacak. Mevcut durumda yabancı kontenjanı açısından sıkıntı çeken Trabzonspor'da, yerlide ise 3 aday radarda. 2 kez Trabzonspor'un kapısından dönen Efecan Karaca'nın yanı sıra Başakşehir'de düzenli 11'de oynamamasına rağmen hücum katkısıyla fark yaratan Serdar Gürler ve sezon başında Westerlo'ya giden Halil Akbunar'ın şartlarına bakılacak.

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