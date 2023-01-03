2. yarı bambaşka bir KSK

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, ikinci yarı farklı bir oyun sergilemeye hazırlanıyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve son haftalarda yaşadığı puan kayıpları nedeniyle zirve iddiasını zora sokan yeşil-kırmızılılarda teknik direktör Selahaddin Dinçel, sezona çok iyi hazırlandıklarını söyleyerek, ikinci devre için iddialı konuştu. Dinçel, "Fiziksel eksikliğimiz olduğunu söylemiştim. Kısa sürede bu problemin üstesinden geldiğimizi düşünüyorum. Daha diri bir Karşıyaka var. Taraftarımız şimdiden hazır olsun. 2. yarıda hem oynayacağımız oyun, hem de performansımız katlanmış bir şekilde sahada olacağız" ifadelerini kullandı.

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Son olarak eski oyuncuları Ali Say'ın takıma katıldığını belirten teknik direktör Selahattin Dinçel, "Transfer noktasında hala istediğimiz noktada değiliz. Görüştüğümüz ve istediğimiz oyuncular var. Ama önemli olan bize katkı sunacağına inandığımız kişilerin olması" dedi.

DOĞANCAN BİNGÖL