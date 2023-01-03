F.Bahçe kritik virajda

SPOR Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de Corendon Airlines Park Stadyumu'nda FT Antalyaspor ile karşılaşacak. Müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek. Süper Lig'in geride kalan haftalarında sarı-lacivertliler 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile 32 puan topladı. Kırmızı- beyazlılar ise 14 mücadelede 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 yenilgi ile 16 puan elde etti. Antalyaspor ile Fenerbahçe, bugün oynayacakları müsabaka ile birlikte ligde 53. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 52 mücadelede sarı-lacivertliler, 33 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, kırmızı-beyazlılar da 8 defa galibiyet sevinci yaşadı. 11 karşılaşma da berabere sona erdi. Fenerbahçe'nin 93 golüne, Akdeniz temsilcisi 44 golle karşılık verdi.

DİĞER