F.Bahçe kritik virajda

Süper Lig’de zirve mücadelesi veren sarı lacivertliler, hafta içi mesaisinde Antalya’ya konuk olacak
3.1.2023
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SPOR Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de Corendon Airlines Park Stadyumu'nda FT Antalyaspor ile karşılaşacak. Müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek. Süper Lig'in geride kalan haftalarında sarı-lacivertliler 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile 32 puan topladı. Kırmızı- beyazlılar ise 14 mücadelede 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 yenilgi ile 16 puan elde etti. Antalyaspor ile Fenerbahçe, bugün oynayacakları müsabaka ile birlikte ligde 53. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 52 mücadelede sarı-lacivertliler, 33 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, kırmızı-beyazlılar da 8 defa galibiyet sevinci yaşadı. 11 karşılaşma da berabere sona erdi. Fenerbahçe'nin 93 golüne, Akdeniz temsilcisi 44 golle karşılık verdi.