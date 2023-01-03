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Haberler Spor Göztepe, Ngalina ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

Göztepe, Ngalina ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

Son dakika... Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarıda hedefini Play-Off olarak belirleyen Göztepe ara transfer dönemindeki ilk takviyesini gerçekleştirdi. Göz-Göz, forvet oyuncusu Michee Ngalina'yı resmen kadrosuna dahil etti.

DHA

03.01.2023, 11:29

Göztepe, Ngalina ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

Sarı-kırmızılılar son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde Colorado Springs forması giyen forvet oyuncusu Michee Ngalina'yı resmen kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "2000 doğumlu hücum oyuncusu Michee Ngalina ile 1 yıl kulüp opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme imzaladık" denildi.



Kongo doğumlu olan 22 yaşındaki futbolcu, ABD'de Philadelphia Union, Bethlehem Steel ve Los Angeles FC'de de top koşturdu. Ngalina, son 1 yılda Colorado Springs ekibinde 37 resmi maça çıktı. Toplam 3329 dakika sahada galan Ngalina 14 gol atıp 8 de asistle oynadı.

Ngalina'nın forvet hattının yanı sıra kanatlarda da görev aldığı vurgulandı. Bu transferle yabancı sayısı 9'a yükselen Göztepe, Hasic ve Mihojevic ile yollarını kesin olarak ayıracak.

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