Iki hakeme maç verilmedi

SPOR Toto Süper Lig'de 17. hafta heyecanı bugün, yarın ve perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Bu mücadelelerde düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Olaylı Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasını yöneten Erkan Özdamar'a bu hafta maç verilmedi. Bilindiği üzere Özdamar, uzun bir VAR görüşmesinin ardından Sivasspor'un attığı golü iptal etmiş, ancak nedenini kimse anlayamamıştı. TFF'nin olaylı maçın VAR hakemi Özgüç türkalp'e de maç verilmeyeceği öğrenildi. İki hakem hakkında flaş bir iddia da gündeme geldi. Yapılan haberlere göre Türkalp'e artık maç verilmeyecek. Yeni FIFA kokartı alan Özdamar ise sezon sonuna kadar dinlendirilecek.

DİĞER