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Haberler Spor Manisa FK’da imza yakın

Manisa FK’da imza yakın

Manisa ekibi, Antalyaspor’dan Hakan Özmert için sona geldi

3.1.2023

Manisa FK’da imza yakın
SPOR Toto 1. Lig'de ikinci yarı öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Manisa FK orta saha transferinde mutlu sona çok yakın. Siyah-beyazlılar, bir süredir peşinde olduğu Antalyasporlu Hakan Özmert'in transferini bitirmek üzere. Teknik direktör Levent Eriş'in sakatlığı süren Nizamettin'in yerine düşündüğü 37 yaşındaki futbolcu ile Manisa ekibi arasında çok ufak pürüzlerin kaldığı öğrenildi. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan tecrübeli orta saha ile önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelecek olan Manisa ekibinin transferi bitireceği öğrenildi. Kariyerinde Sakarya, Karşıyaka, Karabük, Ordu, Kasımpaşa, Sivasspor ve Başakşehir formaları da giyen Hakan, ilk yarıda 9 maça çıktı.
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