Pele’ye veda günü

GEÇTİĞİMİZ günlerde 82 yaşında hayatını kaybeden dünya futbolunun efsane ismi Pele bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Brezilya futbolunun büyük yıldızı Pele'nin cenaze töreni dün kariyerinin en iyi maçlarından bazılarını oynadığı Santos Stadyumu'nda düzenlendi. Pele'yi sevenler stada akın ederek sevgilerini sundu. Üç kez Dünya Kupası şampiyonu'nun cenazesi, bugün 24 saatin tamamlanmasının ardından Santos sokaklarında taşınacak ve 100 yaşındaki annesi Celeste'nin evinin önünden geçecek. Sonrasında ise efsane ismin cenazesi, Santos'ta dikey bir mezarlık olan Memorial Necropole Ecumenica'ya sadece ailesinin huzurunda son yolculuğuna uğurlanacak. Pele'nin cenazesinin 'dikey mezarlığa' defnedilecek olması dikkatlerden kaçmadı. Genellikle nüfusun yoğun olduğu yerlerde kullanılan dikey mezarlar, geleneksel mezarlıklardan farklı olarak apartman yapısı şeklinde bir mimari barındırıyor.

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