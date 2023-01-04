Bodrumspor’da işlem tamam

SPOR Toto 1. Lig'de Dever Orgill'i kadrosuna dahil eden Bodrumspor, imza şova devam edecek. Dış transferde arayışlarını sürdüren Ege ekibi, Idrissa Camara ile anlaşma aşamasına geldi. Ülkemizda daha önce Vavacars Fatih Karagümrük ve Hangikredi Ümraniyespor formaları giyen 24 yaşındaki Senegalli oyuncunun en kısa zamanda Bodrumspor'a imza atacağı bildirildi. Camara, bu sezonun ilk yarısını Fransa 2'nci Lig ekibi Dijon'da geçirdi. Oyuncu, Dijon'da 14 maça çıkıp gol sevinci yaşayamadı. Bodrumspor, Eyüpspor'dan hücum oyuncusu Jesse Sekidika'ya da imza attıracak. Öte yandan kaleci Ali Türkan ile yollar ayrıldı. Yeşil-beyazlılarda son 1.5 sezondur forma giyen 35 yaşındaki file bekçisi Çorum FK ile anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Birlikte şampiyonluk yaşadığımız kalecimiz Ali Türkan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ali Türkan'a bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Ali Türkan bu sezon 1. Lig'de 7 maçta Bodrumspor kalesini de korudu.

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