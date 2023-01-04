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Haberler Spor Manisa FK’da imza haftası

Manisa FK’da imza haftası

Siyah-beyazlı takım, prensipte el sıkıştığı Hakan Özmert ve Metincan Cici’ye kavuşuyor

4.1.2023

Manisa FK’da imza haftası

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off hedefiyle ikinci yarıya başlamaya hazırlanan Manisa Futbol Kulübü, ara transferde çalışmalarını yoğunlaştırdı. 2. Lig Kırmızı Grup ekibi GMG Kastamonuspor'da top koşturan orta saha Metincan Cici ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan siyah-beyazlıların, Antalyaspor'dan 37 yaşındaki Hakan Özmert ile de görüştüğü öğrenildi. Antalyaspor ile yollarını ayırmaya hazırlanan deneyimli oyuncunun, Manisa FK'ya sıcak baktığı ve transferin en kısa sürede tamamlanacağı kaydedildi. Süper Lig'in en tecrübeli oyuncuları arasında yer alan Hakan, bu sezon 9 maça çıkıp genelde yedek kulübesinde şans bekledi. Hakan, kariyerinde Sakaryaspor, Karşıyaka, Karabükspor, Orduspor, Kasımpaşa, Sivasspor ve Başakşehir'de forma giydi. Öte yandan genç oyuncu Ayberk Karapo, U-19 Milli Takımı'na davet edildi.

BERKE ÖZBAY

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