Altınordu’da işlem tamam

SPOR Toto 1. Lig'de mücadele eden Altınordu, devre arası dönemde ilk transferini gerçekleştirdi. Ligde kötü günler geçiren ve düşme hattına demir atan kırmızı-lacivertliler, Eyüpspor'dan kanat oyuncusu Erdem Gökçe'yi transfer etti. İzmir ekibi, 19 yaşındaki genç oyuncuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Balıkesirspor'da profesyonel olan ve burada parlayarak Eyüpspor'a transfer olan Gökçe'nin, takımda fazla forma şansı bulamaması nedeniyle İstanbul temsilcisinden ayrılık kararı aldığı öğrenildi.

TAKVİYELER SÜRECEK

ALTINORDU Teknik Direktörü Gökhan Ünal, takımdaki eksiklikleri ikinci devre başına kadar tamamlayacaklarını söyleyerek, "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Erdem bizim için çok önemli bir transfer oldu. O bölgede eksiğimiz vardı. 3-4 tane daha ilgilendiğimiz oyuncu var" dedi.

DOĞANCAN BİNGÖL