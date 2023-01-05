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Haberler Spor Altınordu’da işlem tamam

Altınordu’da işlem tamam

Devreyi düşme hattında tamamlayan Altınordu, Eyüp’ün sağ beki Erdem Gökçe’yi sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı

5.1.2023

Altınordu’da işlem tamam

SPOR Toto 1. Lig'de mücadele eden Altınordu, devre arası dönemde ilk transferini gerçekleştirdi. Ligde kötü günler geçiren ve düşme hattına demir atan kırmızı-lacivertliler, Eyüpspor'dan kanat oyuncusu Erdem Gökçe'yi transfer etti. İzmir ekibi, 19 yaşındaki genç oyuncuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Balıkesirspor'da profesyonel olan ve burada parlayarak Eyüpspor'a transfer olan Gökçe'nin, takımda fazla forma şansı bulamaması nedeniyle İstanbul temsilcisinden ayrılık kararı aldığı öğrenildi.

TAKVİYELER SÜRECEK
ALTINORDU Teknik Direktörü Gökhan Ünal, takımdaki eksiklikleri ikinci devre başına kadar tamamlayacaklarını söyleyerek, "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Erdem bizim için çok önemli bir transfer oldu. O bölgede eksiğimiz vardı. 3-4 tane daha ilgilendiğimiz oyuncu var" dedi.

DOĞANCAN BİNGÖL

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