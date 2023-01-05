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Haberler Spor Güneş: Mağdur olan taraf biziz

Güneş: Mağdur olan taraf biziz

5.1.2023

Güneş: Mağdur olan taraf biziz

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF'nin VAR kayıtlarını açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Güneş, "Gaziantep maçında sanki astık kestik. Mağdur olan biziz. Hakem kırmızı kart gösterebilirdi. Bu bir suç değil hatadır. Rakibin 15-16 faulü var. Bunun içinde biz hücuma giderken, sarı kartla birlikte atılması gereken oyuncular var. Biz ağzımızı açmadık ve mahkum olduk. Kırmızı kartlık pozisyona kadar zaten biz daha iyiydik" dedi.

"Hatalarımız tabii ki olacak ama suç işlemeyelim. Şu anda hakem camiasını yok ediyoruz sonra bu hakemlerle devam etmek istiyoruz. O zaman başka bir şey istiyorsunuz" diyen Güneş, eski ve yeni hakemleri dinlediğini ve bu kişilerin kuralları bilmediğini kaydetti. Güneş şöyle devam etti: "Tartışmalı kararlar vardır ve bunun üzerinden gidersek menfaatler ortaya çıkarsa, o zaman susmak daha iyidir. Bizi niye bu olaya ortak ettiniz? Beşiktaş'a haksızlık yapıyorsun demeye mi çalışıyorsunuz. Biz zaten gerideyiz. Bırakın yakamızı ya. Biz işimizi yapacağız. Şu saatten sonra geri dönmek de zor. Açılmamalıydı ama artık devam etmeli. Her maçın kayıtları açıklanmalı o zaman."

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