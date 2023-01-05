Ufukta kriz VAR

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep FK-Beşiktaş maçlarının VAR kayıtlarını açıklaması yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Bu kayıtların açıklanması ile bundan sonraki süreçte ne olacağına yönelik sorular sorulmaya başladı. Kulüplerin milat olarak gösterilen bu kararın ardından verilen her tartışmalı karar neticesinde böyle bir istekte bulunması durumunda TFF'nin ve MHK'nin bununla ilgili ne yanıt vereceği merakla bekleniyor. Tabii geride kalan bu iki mücadelede olduğu gibi TFF'nin de kabul ettiği üzere önemli hatalar devam ederse hakemlere kesilecek olası cezalarla iş başka bir boyuta gelebilir. Olaylar henüz sıcakken ve bu hafta sonu oynanacak derbiyle ilgili de çeşitli iddialar mevcut. Pazar günü saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR kayıtlarının canlı olarak yayınlanması da tartışılmaya başlandı. TFF'nin bu talebe olumlu yanıt vermesi beklenmezken son Antalyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasında ev sahibi takımın attığı gol sonrasında ortaya çıkan gergin ortamın TFF'nin kararını etkileyebileceği de gelen haberler arasında.

G.SARAY'DAN TFF'YE ÇIKARMA

Dün G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve bir dönem sarı-kırmızılı kulüpte yöneticilik yapan ve şu an TFF'de görevli Yusuf Günay'ın TFF'ye plansız ziyaret gerçekleştirdiği öğrenildi. Yönetimin Antalya-F.Bahçe maçında ofsayt gerekçesiyle ev sahibi ekibin iptal edilen ikinci golü için TFF'ye çıkarma yaptığı ve maçın VAR kayıtlarının açıklanmasını talep ettiği bildirildi.