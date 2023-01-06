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Haberler Spor ‘Kayıtlar bir daha açıklanmayacak’

‘Kayıtlar bir daha açıklanmayacak’

6.1.2023

‘Kayıtlar bir daha açıklanmayacak’

TFF Başkanı Mehmet Büyükeşi gündeme dair A Spor'a açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, "Bundan önceki VAR kayıtlarında ofsayt çizgisi çekildi ancak bunda çekilemedi. Kamuoyu bunun cevabını bekliyordu. Kayıtlarda kötü niyet olmadan hakemin çağırıldığını herkes duysun istedik. Kırmızı kart pozisyonunu da akıllarda soru işareti kalmasın diye yayınladık. VAR kayıtları bir daha açıklanmayacak. Öbür türlü yapsaydık 'TFF bir şey saklıyor' diyeceklerdi" dedi.

TÜRKALP HAKEMLİĞİ BIRAKTI
SİVASSPOR-GALATASARAY arasında oynanan olaylı maçın VAR hakemi olan Özgüç Türkalp, hakemlik kariyerine nokta koyduğunu açıkladı. Türkalp yaptığı açıklamada, "TFF'yi, MHK'yi sahadaki hakem arkadaşlarımı telafisi zor bir duruma düşürdüm. Yapılan bu hata şahsımdan kaynaklanmıştır" ifadelerini kullandı.

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