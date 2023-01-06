Ronaldo yasadan muaf tutuldu

MANCHESTER United'dan ayrılarak Al Nassr ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo, kariyerinde yeni bir sayfa açarken yıldız oyuncu ailesiyle birlikte ülkeye yerleşme hazırlıklarını sürdürüyor. Ronaldo'nun transfer olduğu Suudi Arabistan'da evli olmayan çiftlerin aynı evde yaşamasına izin verilmemesi nedeniyle yıldız oyuncunun sevgilisi ve çocuklarının annesi Georgina Rodriguez ile ilgili durumu merak konusu olmuştu. Al-Nassr kulübünün yetkililerinin Kral Selman bin Abdülaziz'den aldığı özel izinle sorun çözüldü. Kral Abdülaziz'in ayrıcalık tanımasının ardından Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez çifti, birlikte başkent çocuklarıyla birlikte Riyad'daki evlerinde beraber yaşayabileceği, böylelikle ikili için evlilik muafiyetinin kaldırdığı bildirildi

DİĞER