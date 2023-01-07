Altekma’dan imza şov

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, ikinci devreye üç yeni transferiyle başlayacak. Altekma'dan yapılan açıklamada, pasör Görkem Yazgan ile smaçörler Lukas Divis ve Kadir Cin'in transfer edildiği belirtildi. Geçen sezon Efeler Ligi'nde Cizre Belediyespor ve Galatasaray HDI Sigorta'da görev yapan Slovak asıllı Rus oyuncu Lukas Divis'in Türkiye'de Fenerbahçe forması da giydiği hatırlatıldı. Voleybola Arkas Spor'da başlayan, Ziraat Bankkart, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto, Solhanspor ve Afyon Belediye'de oynayan Kadir Cin'in milli takımlarda 250 kez mücadele ettiği aktarıldı. Ligin ilk yarısını Alanya Belediyespor'da geçiren Görkem Yazgan'ın daha önce Yeni Kızıltepe, Milas Belediyespor, Cizre Belediyespor, Düzce Belediyespor, Beşiktaş, Solhanspor ve Afyon Belediye'de yer aldığı kaydedildi. Altekma, ligin ikinci yarısına yarın Arkas Spor maçıyla başlayacak.

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