Altınordu’da Ünal devrede

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden ve 9 hafta boyunca galibiyete hasret devreyi tamamlayan Altınordu'nun yeni teknik direktörü Gökhan Ünal, psikolojik olarak çökmüş bir takım devraldığını söyledi. Kırmızı-lacivertli ekibin başına geldiğinde önceliğinin takımı toparlamak olduğuna dikkat çeken Ünal, "Geldiğim ilk günlerde futbolcular büyük düşüş içindeydi. Oyuncular idmanlara neşeyle değil, sancılı geliyorlardı. Özgüvenlerini ve birbirlerine olan güvenlerini kaybetmişlerdi. Bir takım için bu çok tehlikeli bir şeydir. Öncelikle futbolcuların özgüvenlerini kazandırmam gerekiyordu. İşe buradan başladım" dedi.

"ÇIKIŞA GEÇECEĞİZ"

Kulübün önceki sezonlarda düşüşler yaşadığını hatırlatan Ünal, "Devre arası yaptığımız takviyeler ve idmanlarla takım iyi yerlere gelecek. Geçen sezonlarda kötü dönemler geçirmiştik ancak camiamız kötü günleri başarılı bir şekilde atlatmayı bildi, yine böyle olacaktır, inanıyorum" diye konuştu.