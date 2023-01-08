Denizlispor’da Eyüpspor telaşı

SPOR Toto 1. Lig'de ikinci devrenin ilk haftasında 13 Ocak Cuma günü lider Eyüpspor'u ağırlayacak Altaş Denizlispor, hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılarda tek hedef Eyüpspor önünde seriyi sürdürmek. Teknik patron Giray Bulak, ikinci yarı kendilerini uzun bir maratonun beklediğini dile getirdi. Bulak, "İlk maçta taraftarlarımızın önünde Eyüpspor'u ağırlayacağız. Eyüpspor'u kesinlikle gözümüzde büyütmüyoruz. Her maçın kendine göre zorluk derecesi vardır ve biz de hazırlıklarımızı yapacağız. Arkamızda kocaman bir taraftar kitlemiz var ve bize güveniyorlar. Biz de taraftarlarımızın bizden istediklerini yerine getireceğiz" dedi

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