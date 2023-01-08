  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Göztepe doludizgin: 3-0

Göztepe doludizgin: 3-0

8.1.2023

Göztepe doludizgin: 3-0

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Lig maçında Göztepe, evinde ağırladığı Çiftlikköy Belediye'yi 3-0 mağlup etti. İzmir Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya hızlı başlayan Göz-Göz fazla zorlanmadan ilk seti 25-16 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci set üstün oyununu sürdüren sarı-kırmızı ekip ikinci setten 25-15 galip ayrılarak durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette İzmir temsilcisi baskılı oyununu sürdürerek 25-19 ile durumu 3-0'a getirdi ve ligin son sırasında bulunan rakibini mağlup ederek 10'da 10 yapmayı başardı. Bu sonuçla İzmir ekibi ligdeki liderliğini sürdürdü.

DOĞANCAN BİNGÖL

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA