Kadıköy’de Aslan, Fenerbahçe’yi avladı!

Son dakika... Süper Lig'de futbol heyecanı devam ediyor. Ligin 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide kozlarını paylaştı.

Tüm futbolseverleri ekran başına kilitleyen dev mücadele, Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi kaydetti.

Kadıköy'de oynanan mücadeleye etkili başlayan Galatasaray, 14 ve 16. dakikalarda maçta ilk gollerini buldu ancak iki gol de ofsayt nedeniyle iptal edildi.

32. dakikada sol köşeden Mertens'in kullandığı kornerde ön direkte Osayi-Samuel arkaya sektirdi. Arka direkte rahat pozisyonda topa sahip olan Oliveira'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Galatasaray, ikinci yarının büyük bir bölümünde kendi yarı sahasına çekildi. Bu sırada Fenerbahçe'nin pozisyonları olsa da sarı-kırmızılı takım geçit vermedi.

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sakatlığı atlattıktan sonra ilk maçına Fenerbahçe derbisiyle başladı. Golcü oyuncu, topla ilk buluşmasında Kerem Aktürkoğlu'na asist yaptı.

Maçta son noktayı koyan gol Mauro Icardi'den geldi. Yıldız golcü, Serdar Aziz'in hatasında topla buluştu ve bitirici vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Fenerbahçe'de oyuna ikinci yarıda İrfan Can Kahveci, Leo Dubois'e yaptığı hareket sonucunda direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte konuk ekip, ligde puanını 39 yaparak liderliğini perçinledi. Fenerbahçe ise 35 puanla ikinci sırada kaldı.