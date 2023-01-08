Kartal evinde uçtu

SÜPER Lig'de geçen haftayı baş geçen Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı mağlup ederek ikide iki yaptı: 2-1. 3. dakikada sol kanatta bulunan N'Koudou'nun pasında ceza sahası içi solunda topu aşan Wout Weghorst'ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

AHMET FARKI BİRE İNDİRDİ

28'DE ceza sahası dışından Salih Uçan'ın ortasında ceza sahası içinde topu alan Cenk Tosun'un kaleci Ertuğrul Taşkıran ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 45+6'da Nathan Redmond'un ara pasında defansın arkasına sarkan Wout Weghorst'un ceza sahası içi solundan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0. 69. dakikada Atiba'nın hatalı pası sonrası topu kapan Fall'ın sağdan yaptığı ortada, ceza alanı içinde Ahmet Engin topa kafayla vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

KALECİ MERT İZİN VERMEDİ

86'DA Fall'ın sağ taraftan arka direğe yaptığı ortada Ahmet Engin'in müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda, top üstten auta gitti. 89'da sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Graovac'ın kafa vuruşunda, top kaleci Mert'e çarparak oyun alanına geri döndü. Maç 2-1 sona erdi.