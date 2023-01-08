Manisa FK moral buldu

SPOR Toto 1. Lig'de ikinci yarıda Play-Off hattına girmeyi hedefleyen Manisa Futbol Kulübü, hazırlık maçında 2. Lig ekibi Menemen Futbol Kulübü'nü 3-2 yenerek moral buldu. Manisa FK, Burak Altıparmak, Adem Büyük ve Mehmet Uysal'ın golleriyle gülerken, ikinci devre öncesinde umut verdi. Teknik direktör Levent Eriş, ikinci devrenin çok zorlu geçeceğini söyledi. Deneyimli teknik adam, "Menemen maçında artılarımızı ve eksilerimizi gördük. İkinci yarıya kadar eksikliklerimizi gidereceğiz ve en hazır biçimde lige başlayacağız" dedi. Manisa FK, ikinci yarının ilk maçında 14 Ocak'ta Boluspor'a konuk olacak.

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