Altay’ın gözü Tahkim’de

Spor Toto 1. Lig'de 27 Kasım 2022'de oynanıp tribün terörü yüzünden ilk yarıda tatil edilen Göztepe- Altay derbisi sonrası Futbol Federasyonu yönetiminden hükmen yenilgi cezası alan iki takımdan Göztepe'nin itiraz başvurusunu reddeden Tahkim Kurulu, Altay'ın başvuru dosyasını ise incelemeye devam etme kararı almıştı. Kurulun bu kararı Gürsel Aksel Stadı'na konuk olarak giden siyah-beyazlı ekibi ümitlendirdi. Altay Hukuk Kurulu, Tahkim Kurulu'na itiraz başvurusunda derbide Altay taraftarı Furkan Ersanlı'nın fişek atarak Göztepeli Mehmet Çakır'ı yaraladığı olayın tribünde gerçekleştiğine dikkat çekerken, güvenlik sorumluluğunun kendilerinde olmadığının altını çizmişti. Hukuk Kurulu, 50 sayfalık itirazında bu sezon iç sahada hiçbir olay yaşanmadığını ve Altay'ın temiz bir siciline sahip olduğunu vurgulamıştı.



KARAR BU HAFTA ÇIKABİLİR

Hükmen yenilgi kararının iptalini ve maçın kaldığı yerden devam etmesini talep eden siyah-beyazlılar, kulübe verilen 6 maçlık seyircisiz oynama cezasında da indirime gidilerek düzenleme yapılmasını istemişti. Tahkim Kurulu'nun Altay'ın hükmen mağlubiyet kararına itirazını bu hafta karara bağlaması bekleniyor.





Derbide Altay tribününden ateşlenen işaret fişeği Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı ağır yaralamış, Çakır, ambulansa taşınırken sahaya atlayan Göztepeli taraftar ise söktüğü korner direği bayrağını Altay kalecisi Ozan'ın kafasında kırarak maçın tatil edilmesine sebep olmuştu.

DİĞER