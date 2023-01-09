Bodrumspor’da Aminu kampta

Spor Toto Birinci Lig'deki ilk yılında zirve mücadelesi veren Bodrumspor'da yeni transferlerden Umar Aminu kampa katıldı. Son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Nijeryalı futbolcuyla anlaşan yeşil-beyazlı ekip, Aminu'yu kampa dahil etti. Yıldız futbolcunun geçtiğimiz günlerde Rizespor ile olan sözleşmesi sona ermiş ve Karadeniz ekibinden ayrılmıştı. İkinci yarıda Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Muğla temsilcisinde Aminu transferini bitiren kurmaylar, listedeki diğer isimlere yöneldi. Yönetimin Fransız ekibi Dijon'dan İdrissa Camara ve Eyüpspor'dan Jese Sekidika'yı da istediği öğrenildi. Kurmaylar iki ismi kadrosuna katıp transferi bitirmek istiyor. Yeşil-beyazlıların, iki futbolcuyu da kiralık olarak kadrosya katmak istediği öğrenildi.

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