Göztepe filede harika

Türkiye Kadınlar Voleybol Birinci Lig A Grubu'nda son olarak evinde Çiftlikköy Belediye'yi 3-0 mağlup eden Göztepe, liderliğini sürdürdü. Ligdeki tek yenilgisini 3. hafta Muratpaşa Belediye karşısında alan İzmir'in Sultanları, bu maçtan sonra çıktığı 10 maçı da kazanarak zirveye kuruldu. Sultanlar Ligi hedefiyle başladığı sezonda hedefine emin adımlarla ilerleyen sarı-kırmızılılar, gözünü Muratpaşa Bld. maçına çevirdi. Göz- Göz, ligdeki tek mağlubiyetini aldığı rakibini yenerek hem rövanşı almak hem de zirvedeki yerini korumak istiyor. İzmir'in Sultanları grubunda 37 setle en çok set alan ve 10 set ile en az set veren takım konumunda.



■ OGÜN ÖZDEMİR

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