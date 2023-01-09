Her oyuncu yüregiyle oynadı

LEVENT TÜZEMEN YAZDI



Derbi için, "Galatasaraylı oyuncular özgüvenli ve psikolojik üstünlükle Kadıköy'e gidiyorlar.

Lider olarak dönerler" demiştim ve yanılmadım. Kadıköy'deki muhteşem oyun, 3-0'lık skor Galatasaray'ın liderliği hakettiğinin belgesiydi. Okan Buruk akıl kokan bir oyun planıyla hem Jorge Jesus'u taktik olarak alt etti hem de yönetimiyle birlikte Galatasaray'a tepeden bakan Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de dev bir zafere imza attı. Galatasaray ekolünde yetişen ve oyuncu olarak sayısız başarıları imza atan Okan Buruk'u camiaya yakıştırmayanlar hatta "Hoca değil" diyenlerin şimdi yüzleri utançtan kıpkırmızı olmuştur. Bu arada inanarak ve güvenerek Okan Hoca'yı göreve getiren Başkan Dursun Özbek ile ekibini de kutlamak gerekir.



Icardi ders verdi

Galatasaray taraftarının olmadığı derbide Galatasaraylı oyuncular maç boyu tribün baskısına kulak açmadan oyunun direksiyonunu elinde tuttular. Galatasaray'da Muslera'dan tutun en uçtaki Barış'a kadar her oyuncu yüreğini ortaya koydu.

Kazanma duygusu mücadele duygusuyla birleşince disiplin ortaya çıktı ve Galatasaray keyif verdi. Özellikle Galatasaray'ın "Kompakt" anlayışla ve aklı ön plana çıkarıp takım halinde yaptığı savunma göz kamaştırıcıydı. Oyuna İcardi girdikten sonra Galatasaray adeta şahlandı. Arjantinli yıldız, "Benim pasımı gol yapmalısın" dercesine yumuşattı topu Kerem geri çevirmedi ve güzel bir gole imza attı. Ancak İcardi'nin attığı gol ders olacak özellikteydi.

İcardi çaprazda olmasına rağmen şutunu Fenerbahçe kalesinin tavanına vurdu.

Kerem, Barış, Yunus ve Rachika bu vuruşu İcardi'den öğrenmeli. Eğer Barış ve Kerem final vuruşlarında İcardi gibi düşünebilseydi G.Saray skoru tarihi bir hale getirirdi.

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